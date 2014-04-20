أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 58 بجامعة الإمام

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز غدا حفل تخريج الدفعة الـ 58 من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 1434-1435هـ، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، وذلك في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وأشار مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل إلى أنه سيتم خلال حفل التخريج تدشين برنامج "خريج" للتواصل مع خريجي الجامعة.

من جهته أفاد عميد شؤون القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سعد القصيبي أن هذا العام يشهد تخرج أول دفعة من كليتي الطب والهندسة، مبينًا أن عدد الطلاب الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجامعة هذا العام يبلغ أكثر من 17 ألف طالب وطالبة، حيث يبلغ خريجو الدكتوراه قرابة (132) طالبًا وطالبة، وخريجو الماجستير (1331) طالبًا وطالبة، وخريجو مرحلة البكالوريوس قرابة (14719) طالبًا وطالبة، أما خريجو الدبلوم بمختلف مرحلة فعددهم (1651) طالبًا وطالبة، يمثلون تخصصات مختلفة.