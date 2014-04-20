الأركان الأربعة للهجمات الإرهابية المسلحة

تعتبر الهند من أكثر الدول تشدداً في حظر محتويات بعض مواقع التواصل الإجتماعي, فلقد حظرت إستخدام محتويات الفيسبوك بعدد تجاوز الأربعة ألآف حالة حظر, ثم تحتل تركيا المرتبة التي تلي الهند بعدد حالات حظر محتويات الفيسبوك, رغم أن الأخيرة عملت مؤخرا على حظر تويتر واليوتيوب. بلا شك أن هناك أزمة عالمية تهدد المؤسسات الحكومية والخاصة حول ماهية إستخدمات مواقع التواصل الإجتماعي, وهذا دفع بعض الدول كالصين لإنشاء مواقع تواصل خاصة بها تخضع لرقابة مشددة, وكل محاولات الحظر التي تقوم بها بعض الدول هي سبق أمني لحماية المجتمع من أي محاولة إختراق تهدد الأمن الوطني. إن كل هجمة مسلحة يسبقها عمل يقوم على أربعة أركان يمكن الإشارة إليها بما يلي :

1- العمل الإستخباراتي الإستطلاعي .

2- العلماء والمتخصصين .

3- النساء .

4- الإعلام الدعائي والمضاد .

وهذه الأركان الأربعة تختلف تطبيقاتها حسب الايديولوجية والظروف الزمانية والمكانية لكل مجتمع, كما يمكن تطويرها حسب مقتضيات الحاجة, والذي يهمنا هنا القراءة في طرق إستخدامات مواقع التواصل لشن الهجمات المسلحة على البلد المُستهدف. إنّ الجماعات الإرهابية تكاد تكون موجودة في كثير من البلاد الغربية والشرقية, وفي منطقة الشرق الأوسط تسيطر الجماعات الإسلامية المتطرفة على مساحات كبيرة منها, كما أن المتخصصين يعلمون جيداً القدرة الهائلة التي تتمتع بها الجماعات الإسلامية المتطرفة للعمل المتواصل والجاد في سبيل تحقيق الأهداف, ويمكن التعبير عن ذلك بوجود حقيبة واضحة المعالم تستطيع الجماعات المتطرفة إستشراف المستقبل من خلالها, وهذا يمكن رؤيته من خلال تتبع حالة الجماعة المتطرفة بالوقوف على الجذور والتحديات المعاصرة. هناك فلسفة ذكية بدأت الجماعات المتطرفة العمل عليها منذ عدة سنوات خلال تواجدها داخل أروقة الفيسبوك - الذي تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول بعدد المستخدمين له بالخليج العربي - ثم إنتقلت بها إلى تويتر وقامت بالعمل عليها بإحترافية, فقامت بأول خطوة وهي معرفة عدد المستخدمين لتويتر في المملكة العربية السعودية ونسبة الذكور والإناث والمدن الأكثر مشاركة, وسبب ذلك يرجع بنا إلى إختلاف تطبيقات الأركان الأربعة حسب إيديولوجية المجتمع والظروف المحيطة به, لذلك عملت الجماعات المتطرفة لخلق أرضية تكون مركزاً للصراعات الداخلية, فقامت بالعمل على ثلاثة أُسس مهمة وهي :

1- التشويش

2- التشكيك

3- الدعوة

وفي كل أساس من هذه الأسس الثلاثة يتم العمل عليه بجهد عالي من خلال تطبيقات الأركان الأربعة, مع الأخذ بالإعتبار دائماً إصطحاب العمل على أمرين مهمين وهما : 1- السيطرة على قيادة الحشود في تويتر , 2- العمل على خلق إنغلاق إجتماعي صراعي. شخصياً أعلم أن الجماعات المتطرفة نجحت في هاذين الأمرين لسبب واحد يكمن في أن الجماعات المتطرفة خدعة النخب الفكرية وسحبتها لمربع صراعي حققت من خلاله هذه الجماعات السيطرة على قيادة الحشود بإتقان. هناك سؤال يتردد دائماً عند المتخصصين مفاده ( هل الجماعات الإسلامية المتطرفة تستهدف فعلاً مواقع التواصل الإجتماعي ؟ ) وللإجابة على هذا السؤال فهناك مبحث لتنظيم القاعدة أعدهُ الجيل الثاني وتم تأليفه ما بين عامي 2007 – 2008, يقول فيه : " رؤيتنا أن نرسم خريطة العالم الانترنتية بالوصول إلى ما لا يقل عن 85% من مستخدمي الإنترنت، مثلا: كما أننا نجد برنامج المسنجر في أجهزة ما يقارب ال 99.9% من مستخدمي الإنترنت كذلك نطمح لتأسيس برنامجنا المسنجري الجهادي ليدخل بيوت العالم كله " ويستمر بالحديث عن هذا العمل, فيقول " نحن الآن في ضوء التجمع تحت هذا اللواء و التشكيل فلا يستعجل أحد في عدم رؤية أي عمل قائم أو ثمرة تقطف و عليكم بالصبر فإن طعم ثمرته حلو " . أعتقد أن أي جماعة متطرفة تعمل بإستغلال الفرص المتاحه وتقاتل لتحقيق بعض الأهداف أو كلها, لهذا السبب الرئيس يجب أن لا يستهان بهذه الأعمال حتى ولو كانت مراحلها أولية, ففي نيجيريا قامت جماعة ( بوكو حرام ) التي تأسست فعلياً عام 2004, وهي عبارة عن مجموعات طلابية تركت التعليم بحجة أن التعليم الغربي حرام, كانت سنواتها الأكثر دموية في نيجيريا. المملكة العربية السعودية أدركت الخطورة الحقيقية التي تستهدف الأمن الوطني من خلال وجود حِراك تحريضي قادم من خارج البلاد وداخلها, فقامت بوضع نظام يجرّم عمليات الإرهاب وتمويله, وبحسب تصريح بعض المواقع المعنية بمتابعة الفكر في الإنترنت فإن وتيرة التحريض في تويتر عبر الهاشتقات إنخفض إلى نحو يصل 90% خلال الأسبوع الأول .



