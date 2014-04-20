قررت المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض، اليوم الأحد، الحكم على 5 إرهابيين بالقتل.

يأتي ذلك بعدما أدين الأول بخيانته الأمانة أثناء عمله جنديا في سجن الحائر من خلال إيوائه أحد المطلوبين أمنيا، واشتراكه مع عدد من الأشخاص في مواجهة رجال الأمن، وقيامه بإطلاق النار عليهم معتقدا حل دمائهم ثم هروبه، واشتراكه مع أحد المطلوبين أمنيا بعد المواجهة في سلب سيارة بالقوة تحت تهديد السلاح من أحد المواطنين، وقيامه بقيادتها والهروب بها، واشتراكه مع رفيقه في محاولة لسلب سيارة أخرى.

بينما أدين الثاني بانخراطه في تنظيم القاعدة الإرهابي، وعضويته في المجلس الاستشاري للتنظيم بالداخل للتخطيط للأعمال الإرهابية، وطلبه من تركي الدندني تأمين الأسلحة لذلك، وغيرها.

بينما الإرهابي الثالث أدين بانتهاجه المنهج التكفيري المنحرف، واعتقاده كفر حكام هذه البلاد، وجواز قتل رجال المباحث دفاعاً عن النفس، واشتراكه مع أفراد التنظيم الإرهابي بالشروع في قتل رجال الأمن، وذلك بإطلاقه النار عليهم وعلى مواطنين آخرين عمداً وعدواناً، وإصابة عدد منهم، ثم هروبه من الموقع.

وأدين الإرهابي الرابع بانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد، وقيامه بالأدوار الجرمية التي باشرها لصالح العمل الإرهابي في الداخل من خلال الأفراد الذين ارتبط بهم.

بينما الخامس أدين بالانخراط في تنظيم القاعدة الإرهابي، وانضمامه لخلية إرهابية، وقيامه بالأدوار الجرمية التي باشرها لصالح العمل الإرهابي في الداخل من خلال الأفراد الذين ارتبط بهم.

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة بسجن 37 إرهابياً آخرين تمت محاكمتهم اليوم بين 35 سنة وثماني سنوات.