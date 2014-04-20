الخدمة المدنية تدعو 182 شخصاً لمراجعتها

دعت وزارة الخدمة المدنية 182 مرشحاً و324 مرشحة من حملة الدرجة الجامعية (الماجستير والبكالوريوس) لمراجعة أي من فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية اعتبارا من غد وحتى نهاية دوام يوم الاثنين المقبل، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم اصطحاب الوثائق التالية عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة لاستكمال إجراءات الترشيح:

صورة شمسية حديثة مقاس 4*6

نسخة من المؤهل العلمي مع الأصل

نسخة من الهوية الوطنية مع الأصل.

وأشارت الوزارة إلى أن من لم يراجع خلال المدة المحددة يعد ذلك عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.