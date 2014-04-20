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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

المستوى الهابط لقدراتنا

كم عدد الساعات التي نعمل فيها كل يوم منذ أن نصحو إلى أن نغفو؟ هل فكرنا أو قمنا يوماً بإحصائها ؟ وهل تساءلنا عن حصيلتها إذا كانت لها حصيلة ؟ لا أحسب، ولوقمنا بعملية حسابية فلن يكون الجواب إيجابياً، وأنا أعرض لهذا الموضوع بمناسبة دراسة كشفتها وزارة العمل كانت نتائجها، أنّ اقتصاد المملكة يعاني من تدني مستوى إنتاجية القطاعات غير النفطية، مقارنة بالاقتصاديات الأخرى، وشهدت الإنتاجية في المملكة على مدى العقد الماضي معدلات نمو منخفضة، في الوقت الذي جاءت فيه معدلات نمو الإنتاجية في البلدان النامية، مثل الهند والصين أكثر من ضعف النمو في المملكة، وترى الدراسة أنّ اقتصاد المملكة يحتل مراكز متدنية في المؤشرات المتعلقة بأفضل الممارسات عند المقارنة بالولايات المتحدة على سبيل المثال، معتبرة أنّ معدلات النمو الحالية في اقتصاد المملكة ليست كافية لسدّ الفجوة في الأعوام القابلة، هذا هو وضعنا وليست لديّ القدرة لمعرفة الأسباب، ولكن ما سبق يعني أنه لولا ثروة النفط التي هبطت علينا، لظللنا نعيش نفس الحياة التي عاشها آباؤنا تحت أغلال الفقر والإملاق، ولا أدري ما المصير بعد أن يغيض النفط ؟

نقلا عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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