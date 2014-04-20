الملك عبدالله بن عبدالعزيز يصل إلى جدة

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى جدة قادماً من الرياض. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي عند باب الطائرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وعدد من الأمراء والمسؤولين.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل في الصالة الملكية بمطار قاعدة الرياض الجوية، اليوم، مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري وأشقاءه وأفراد أسرته الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته لهم في وفاة أبناء الدكتور إسماعيل البشري الذين قضوا إثر حادث مروري أليم.

يُذكر أن الأمير سلمان بن عبدالعزيز قد وصل جدة قادماً من الرياض في وقت سابق من اليوم.