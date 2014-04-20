عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

الملك عبدالله بن عبدالعزيز يصل إلى جدة

المصدر: الرياض - العربية.نت
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز
رابط مختصر

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى جدة قادماً من الرياض. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي عند باب الطائرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وعدد من الأمراء والمسؤولين.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل في الصالة الملكية بمطار قاعدة الرياض الجوية، اليوم، مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري وأشقاءه وأفراد أسرته الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته لهم في وفاة أبناء الدكتور إسماعيل البشري الذين قضوا إثر حادث مروري أليم.

يُذكر أن الأمير سلمان بن عبدالعزيز قد وصل جدة قادماً من الرياض في وقت سابق من اليوم.

الملك عبدالله وسلمان الملك عبدالله وسلمان
الملك عبدالله الملك عبدالله
الملك عبدالله الملك عبدالله
الملك عبدالله الملك عبدالله
الملك عبدالله الملك عبدالله

كلمات دالّة

#السعودية, #الرياض, #جدة, #وصول, #مغادرة, #خادم الحرمين, #الملك عبدالله

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة