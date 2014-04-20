بالصور.. سقوط مصري داخل بئر بالباحة

سقط مصري داخل بئر عمقه 40 مترا بالباحة. بدأت التفاصيل، بحسب الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالباحة، المقدم عبدالله الظبية، بورود بلاغ لمركز القيادة والسيطرة يفيد بسقوط "وافد من الجنسية المصرية ببئر بمركز كرا الحائط بالعقيق، ويبلغ عمق البئر أكثر من 40 متراً، ويبلغ مستوى المياه بداخله حوالي 3 أمتار".

وأضاف: "على الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإسعاف بمركز الدفاع المدني بمركز كرا الحائط والإسناد بفرقة إنقاذ وونش بمرافقة الغواص من إدارة الدفاع المدني بالعقيق، وذلك بمتابعة مباشرة من قبل مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، اللواء علي بن عبدالله السواط، حيث باشرت الفرق الميدانية الموقع، وقام غواص الدفاع المدني بالنزول إلى قاع البئر، وانتشال الوافد من البئر باستخدام الونش، وذلك في وقت قياسي يقدر بحوالي 35 دقيقة تقريبا".

وأوضح الظبية: "قامت الفرقة الميدانية بالكشف المبدئي على العامل لحظة استخراجه، واتضح أنه على قيد الحياة، وقدمت له الإسعافات الأولية من قبل فرقة الهلال الأحمر في الموقع، وتم نقله إلى مستشفى العقيق العام لتلقي العلاج اللازم، وبمتابعة حالته من قبل ضابط التحقيق بالدفاع المدني تعذر استجوابه لنقص الأوكسجين وتعرضه لبرودة شديدة، ولايزال يتلقى العلاج اللازم بالمستشفى، وسوف يتم إجراء التحقيق متى سمحت حالته لمعرفة ملابسات الحادث".