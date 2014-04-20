تسريبات وتحذيرات

من حق وزارة الصحة أن تطالب منسوبيها بالمحافظة على سرية المعلومات التي يعرفونها بحكم موقعهم الوظيفي، ومن حقها كذلك أن تتوعد من يسرب هذه المعلومات بالعقاب الذي يكون مؤدبا له ومنبها لغيره، من حقها ذلك كما هو من حق أي دائرة حكومية أو إدارة غير حكومية تحرص على سرية معلوماتها، سواء كانت تلك المعلومات قيمة مفيدة أو لا قيمة لها ولا فائدة فيها.

كما أن من حق وزارة التربية أن تتكئ إلى مثل هذا الحق، وذلك حين وجهت إدارة التربية والتعليم بمحافظة الطائف بالتحقيق في واقعة تسريب كلمة شكر مدونة في سجل الزيارات، دونها مدير التربية والتعليم الدكتور محمد الشمراني أثناء زيارته إحدى المدارس في أم الدوم.

وعلى الرغم من ذلك الحق الذي لا ينازع أحد فيه أيا من الوزارتين، إلا أن توقيت التأكيد عليه وإنذار من يتورطون بتسريب المعلومات أو إفشاء ما جاء في سجل الزيارات لم يكن موفقا، ذلك أن هذا التأكيد وذلك التوجيه بالتحقيق قد صدرا في وقت يتطلع فيه جميع المواطنين إلى استجلاء الحقيقة من كلتا الجهتين، سواء كانت تلك الحقيقة متمثلة في تطورات ما يحدث على صعيد الإصابات بفيروس كارونا، أو استجلاء زيارة مدير التعليم لمدرسة طالبات في أم الدوم في محافظة الطائف، التأكيد على السرية حق من حقوق كلتا الجهتين، غير أن توقيتهما من شأنه أن يجعل المواطن يتساءل إن كان ثمة ما تحاول كلتا الجهتين أن تتصدى له، ومن شأنه أن يكون محرضا على نشر مزيد من الشائعات، في وقت اختلطت فيه الأمور وتشابه الخبر الصحيح بالخبر الزائف.

كان على الجهتين (الصحة، والتربية والتعليم) أن تحافظا على سرية التوجيهين اللذين وجهت بهما على أقل تقدير، إلا إذا اعتبرنا أن الإعلان عنهما تم بالتسريب كذلك، كان على وزارة الصحة أن تمضي لتحقيق مزيد من الشفافية في وقت أصبح فيه المواطن محتاجا ومطالبا بهذه الشفافية بدل التحذير من التسريب، وكان على إدارة التعليم أن تؤكد نظامية تلك الزيارة وما صاحبها من احتياطات، بدل التحقيق مع مديرة مدرسة رأت في كلمة الشكر ما يؤكد على نزاهة تلك الزيارة وسلامة الظروف التي تمت فيها فقامت بنشرها.



نقلا عن صحيفة "عكاظ"