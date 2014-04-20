لقطات تلفزيونية خالدة يتذكرها السعوديون خلال 50 عاما

تحتفي اليوم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بمرور 50 عاماً على انطلاق بث التلفزيون السعودي، فيما تناقلت المواقع الإلكترونية والصحف السعودية مقاطع خالدة في مسيرة التلفزيون السعودي طوال 50 عاماً.

ورصدت المواقع والصحف أبرز ذكريات السعوديين مع قناتهم الأولى، قبل أن يصل عدد القنوات السعودية التلفزيونية اليوم إلى 14 قناة، متنوعة بين الدينية والرياضية والعامة، وقناة بلغات أجنبية.

وضمن أبرز اللقطات تأتي مكالمة الملك فهد للأمير سلطان بن سلمان في الفضاء، كنقطة تحول في التلفزيون السعودي، حيث كانت واحدة من اللحظات التي تسمر السعوديون حينها أمام الشاشة للاطمئنان على الأمير الشاب الذي ذهب إلى الفضاء.

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كما لا تزال الأعمال القديمة والسهرات التلفزيونية مطبوعة في ذاكرة السعوديين، كان من أبرزها العمل السعودي "حمود ومحيميد"، والذي شهد انطلاقة عدد من النجوم السعوديين، أبرزهم الثنائي ناصر القصبي وعبدالله السدحان، إضافة إلى النجم راشد الشمراني.

كما أن أعمالاً عربية وخليجية ومشتركة لاقت نجاحاً باهراً، ولا تزال حاضرة في الذاكرة، مثل مسلسلي "رقية وسبيكة" و"درب الزلق".

ويتداول السعوديون كثيراً فوازير رمضان القديمة على التلفزيون، ويحنّون لموسيقاها، فيما لا يزال مذيعو الأخبار القدامى في التلفزيون السعودي في ذاكرة السعوديين.

وكيل وزارة الإعلام : المرأة تفوقت على الرجل في العمل التلفزيوني والإذاعي

من جهته أكد عبدالله الجاسر وكيل وزارة الثقافة والإعلام بأن قنوات التلفزيون الحكومي ومحطات الراديو السعودية تدعم وجود الرجل والمرأة على حد سواء وتسهم في تعزيز إمكاناتهما الإعلامية والفنية، لافتاً إلى صعوبة استمرار أي إعلام لايعتمد على الشراكة بين الجنسين ، لكنه قال :" المرأة في التلفزيون السعودي والإذاعة تفوقت على الرجل تحضيراً وإعداداً".

وأوضح الجاسر في تصريح لـ"العربية.نت" أثناء مشاركته الإحتفال بمرور خمسين عاماً على إنطلاقة القناة السعودية الأولى وإذاعة الرياض أكد بأن الإعلام المرئي والمسموع في البلاد يشهد تطوراً لافتاً بعد أن وصلت عدد القنوات التابعة لهيئة الإعلام 14 قناة تلفزيونية إلى جانب التطوير المستمر في الإذاعات.

ومن جانبه أوضح مجري القحطاني نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون للشؤون الإذاعية أن الإذاعات السعودية مقبلة على عملية تطوير تواكب التطور التقني والفني على شبكات الإنترنت، مشيراً إلى ضرورة تسليم قيادة العمل الإعلامي للكفاءات الوطنية الشابة.

واحتفلت وزارة الثقافة والإعلام وكافة المؤسسات التابعة لها باليوبيل الذهبي للبث المرئي والمسموع الذي انطلق في عام 1964م، وسط حضور كثيف من إعلاميين شهدوا بدايات تأسيس الإعلام المسموع والمرئي إلى جانب مسؤولين وكتاب وصحافيين.

وأطلقت الوزارة معرضاً للصور يتضمن توثيقاً لمراحل عديدة مرّ بها الإعلام في السعودية، كما قامت بعرض العديد من الآلات القديمة والأجهزة التي تعاقب استخدامها في البث الإذاعي والتلفزيوني.