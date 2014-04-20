ملتقى الإسكان يناقش الشراكة مع العقاريين غداً

تُعقد صباح غد الثلاثاء الدورة الثالثة من أعمال ملتقى الإسكان في السعودية بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، تحت رعاية وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي وحضور مكثف من قيادات قطاع التطوير العقاري والتمويلي والمهتمين بمختلف جوانب السوق العقاري السعودي.

وتبدأ فعاليات الملتقى عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، وسيتحدث وزير الإسكان في الكلمة الافتتاحية عن مستجدات مشاريع وبرامج الوزارة والآليات الجديدة التي وضعتها للشراكة مع شركات القطاع الخاص، بعد تقييم الوزارة مسارها في السنوات الماضية.

وعند العاشرة تعقد الجلسة الرئيسية الأولى في الملتقى وعنوانها (نماذج وعقود الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين) يشارك فيها كل من الأستاذ إبراهيم الحسيني استشاري الوزارة (شركة ماكينزي العالمية) والسيد سانغيث رام استشاري الوزارة (شركة ماكينزي العالمية) والدكتور مراد الإمام استشاري الوزارة (شركة ماكينزي العالمية) ويديرها المهندس محمد بن عبدالله الزميع المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، وتعقبها مناقشة مباشرة بين الوزارة وقيادات شركات التطوير العقاري حول هذه الآلية ومستقبل العلاقة العملية والاستثمارية بين الجانبين.

وفي الجلسة الثانية ستعرض الوزارة وشركة علم لأمن المعلومات مميزات الشبكة الوطنية لخدمات إيجار المساكن (إيجار).. كما سيتم في الملتقى الذي يعقد بمناسبة قرب إطلاق فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني الذي سيكون موعده هذا العام من 27 – 30 أبريل بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات تكريم الشركات والهيئات والبنوك الراعية للمعرض، وكذلك الإعلان عن جوائز وزارة الإسكان في مجالات التطوير العقاري والإسكان والتمويل والتسويق والصناديق العقارية.