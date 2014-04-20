"التجارة" تداهم مصنع إسفنج ملوث تديره عمالة مخالفة

كشفت مداهمة نفذتها وزارة التجارة والصناعة جنوب الرياض عن مستودع تديره عمالة وافدة تمتهن جمع الإسفنج والقطن الملوث من حاويات المنازل، ومرادم البلدية، وتعيد تجهيزه وتصنيعه لتعبئة مخاد بمقاسات مختلفة تحمل علامات تجارية تركية، وأخرى أميركية لتقوم بتغليفها بعد ذلك وتسويقها على أنها مستوردة وجديدة، حيث تم مصادرة كميات كبيرة منها داخل المقر المتورط الذي تم إغلاقه فيما بعد، واستدعاء المسؤولين للتحقيق وتطبيق الأنظمة، وإحالة العمالة المخالفة للجهات المعنية.

واتضح أثناء مداهمة فرق الرقابة في الوزارة بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة للمستودع المخالف أن العمالة التي تديره تعمل لحسابها الخاص، وتسوق تلك المنتجات المغشوشة على المحال التجارية، إلى جانب أن المستودع غير نظامي ولا يحمل تراخيص، أو لوحة خارجية، كما أن الإسفنج والمواد المستخدمة ملوثة بسبب وجودها في الحاويات.

واشتملت المضبوطات التي تم مصادرتها على 2350 من المخاد صغيرة محشوة بمواد إسفنجية مستعملة، ومخلفات موكيت ومادة المليتون المستخدمة في صناعة "الكنب"، و3000 مرتبة محشوة بإسفنج غير صالح للاستخدام، و50 طن إسفنج قديم، ومكعبات إسفنج مستخدمة يتم إعادة تعبئتها وتغليفها، إضافة إلى 4000 لفة من أقمشة تغليف المخاد والأسرة، فيما تم حجز 4 سيارات نقل صغير، وسيارتي نقل كبيرتين.