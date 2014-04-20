"الصحة" تبحث صناعة لقاح لفيروس كورونا

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خالد مرغلاني عن قرب وصول إحدى الشركات العالمية المتخصصة إلى المملكة لمناقشة تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا، ودعم الأبحاث الموجودة حالياً لإيجاد علاج ناجع لهذا الفيروس.

وقال إنه سيتم تكثيف عقد الاجتماعات وبشكل يومي مطلع الأسبوع الجاري ﻷعضاء اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية، واللجنة العلمية لمكافحة العدوى لمناقشة مستجدات وضع فيروس كورونا، ومراجعة نتائج فحص جينات الفيروس التي سبق وأن أرسلت لمختبرات خارج المملكة لتحليلها ومقارنتها بما تم عزله من قبل.

وأبان مرغلاني أن الوزارة دعت منظمة الصحة العالمية، ومجموعة من الخبراء من أوروبا، وكندا وأميركا ودول شرق آسيا ودول مجلس التعاون ودول أخرى للاجتماع نهاية الشهر الجاري لمناقشة وضع فيروس كورونا ومستجدات المرض، وذلك في إطار المشاورات التي تقوم بها الوزارة لتكثيف الجهود للتصدي لهذا الفيروس والحد من انتشاره.