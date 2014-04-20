1700 برنامج تنفذها رعاية الشباب على مستوى المملكة

كشف مدير عام الهيئات الشبابية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب عبدالعزيز بن صالح الكريديس عن تنفيذهم 1700 برنامج ضمن خطة الرئاسة للعام الجاري، والتي تهتم جميعها بكافة شرائح الشباب على مستوى المملكة، وتتنوع ما بين المهرجانات والملتقيات والمسابقات الثقافية والمعسكرات الكشفية والأنشطة المسرحية، بالإضافة إلى تبادل الوفود الشبابية مع عدد من الدول، مبيناً أن الرئاسة العامة تحرص على استهداف جميع فئات الشباب والوصول إليهم وإشراكهم في التخطيط والتنفيذ والتقييم في ما يخص برامجها وأنشطتها.

جاء ذلك عقب افتتاحه أمس ملتقى القدرات الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة والذي تنظمه الرئاسة العامة لرعاية الشباب في الخبر، وتأتي هذه الفعاليات بناءً على اعتماد الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل للبرامج والأنشطة للعام الحالي، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى صياغة المفهوم التطويري المهاري في مسار برامج ذوي الاحتياجات الخاصة وتتمثل بدورات تدريبيّة وندوات وورش عمل، بمشاركة وحضور 35 مشاركاً لمدة ثلاثة أيام متتابعة.

وأوضح أن الدورات التدريبية والندوات تأتي لتمكين الشباب في المجالات المختلفة وتعزيز مهارات المشاركين منهم للانخراط في المجتمع بشكل فاعل، منوهاً بقيام الرئاسة على التنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تقديم برامج ذات جودة عالية للشباب بصفة عامة ولذوي الاحتياجات بصفة خاصة.