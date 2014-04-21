أكثر من 50 ألف قضية حسمتها المحاكم السعودية في شهر

كشفت إحصائية حديثة لوزارة العدل أن المحاكم السعودية أنهت 50089 قضية خلال شهر جمادى الأول الماضي، توزعت بين قضايا حقوقية وجنائية.. كأكبر حصيلة من القضايا هذا العام.

وتفوقت محاكم الرياض على غيرها من حيث عدد القضايا بأكثر من 4080 قضية، فيما حلت محكمة مكة المكرمة خلفها بأقل من 100 قضية.

وبحسب الإحصائية، فقد قضت المحاكم الجزائية في السعودية في 2430 قضية، فيما قضت المحاكم العامة بـ47659 قضية.

وانقسمت القضايا التي بتت فيها المحاكم الجزائية ما بين 14450 قضية حقوقية و980 قضية جنائية.

أما المحاكم العامة فقضت في 27040 قضية إنهائية، و17344 قضية حقوقية، و3275 قضية جنائية.

وتصدرت محكمة الرياض العامة 119 محكمة عامة في عدد القضايا، بعد أن أنهت 4080 قضية، منها 1720 قضية إنهائية و2259 قضية حقوقية، و56 قضية جنائية، وحلت بعدها محكمة مكة المكرمة العامة التي قضت في 3951 قضية، منها 2443 قضية إنهائية و1475 قضية حقوقية، و33 قضية جنائية، فيما نظرت المحكمة العامة في المدينة المنورة في 2543 قضية، والمحكمة العامة في جدة قضت في 2602 قضية، بينما أنهت المحكمة العامة في الدمام النظر في 1515 قضية.. وقضت المحكمة العامة في الطائف في 1887 قضية، والمحكمة العامة في بريدة في 1927 قضية، وجاءت المحكمة العامة في بني عميرة أقل المحاكم في عدد القضايا بعد أن نظرت في قضية واحدة فقط وكانت إنهائية.

أما في المحاكم الجنائية فنظرت المحكمة الجنائية في الرياض في 234 قضية، منها 100 قضية حقوقية و134 قضية جنائية كأكثر المحاكم إنجازاً.