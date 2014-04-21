السعودية: إعفاء وزير الصحة من منصبه

أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإعفاء وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة من منصبه وتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي، كما أمر أن يقوم وزير العمل المهندس عادل فقيه بمهام وزير الصحة، إضافة إلى عمله.

وفيما يلي نص الأمر الملكي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 103

التاريخ: 21 / 6 / 1435هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على المادة الثامنة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة من منصبه، ويُعين مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يُكلف معالي المهندس عادل بن محمد بن عبدالقادر فقيه وزير العمل بالقيام بعمل وزير الصحة بالإضافة إلى عمله.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود