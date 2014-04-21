بنك التسليف يوافق على إقراض متضرري "مان ديفان"

وجه مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل بالسماح للمتضررين مع قضية "مان ديفان" بالاستفادة من برنامج القروض الاجتماعية لمن تنطبق عليه شروط اللائحة بصيغتها الجديدة، دون أن تشكل قروضهم السابقة عائقاً أمام حصولهم على القروض الاجتماعية .

وقال الدكتور إبراهيم الحنيشل في تصريح صحافي اليوم: "إننا نسعى بكل ما نستطيع أن نخفف عن هؤلاء الشباب الأعباء التي لحقت بهم من هذا المشروع، وأوقفنا مطالبتهم بالسداد لحين انتهاء قضيتهم في ديوان المظالم، ونزولاً عند رغبتهم نفتح لهم باب التقديم على برنامج القروض الاجتماعية"، معرباً عن أمله في أن تنتهي قضيتهم بأسرع وقت ممكن.