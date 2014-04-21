سرقة 133 ألف ريال من سيارة كندي في الرياض

تعرض كندي إلى سرقة 133 ألف ريال من سيارته في الرياض. وبدأت التفاصيل بسحب الكندي - في العقد السادس من عمره - هذا المبلغ من البنك، ووضعه في سيارته، لكنه تفاجأ بسرقته بعد تكسير زجاج سيارته، ما دعاه إلى إبلاغ مركز شرطة الصحافة في الرياض، التي بدورها أعلنت في بيان لها توصلها إلى الجناة.

وقالت الشرطة إن قسم البحث والتحري بمركز شرطة الصحافة قام باتخاذ جملة من إجراءات التحري التي أسفرت عن الاشتباه بثلاثة أشخاص يستقلون سيارة "هيونداي ألنترا" كانت تقف على مقربة من أحد المصارف بحي المروج، فتم القبض عليهم، وتبين أنهم هم الجناة، حيث اعترفوا بارتكاب جريمتهم.