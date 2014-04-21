شرطة حائل تقبض على 23 من مجهولي الهوية

قامت الجهات الأمنيه بشرطة منطقة حائل بحملة أمنية، صباح اليوم الاثنين، أسفرت عن القبض على عدد 23 من مجهولي الهوية، ما بين أطفال ونساء ورجال، وذلك وفق الحملات الأمنيه المستمرة لضبط المتخلفين ومخالفي نظام الإقامه والعمل ومجهولي الهويه تم إحالتهم للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.

كما أكد مدير شرطة منطقة حائل اللواء يحيى البلادي أن حملة ملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل مستمرة بناء على توجيهات مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج، ونأمل من المواطنين التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامه أو المتخلفين وعدم إيوائهم أو تشغيلهم أو نقلهم لتحقيق الأهداف المنشودة.