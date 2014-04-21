فريق طبي ينقذ حياة طفلة تعرضت لضيق تنفس

نجح فريق طبي في مستشفى عرعر المركزي – شمال السعودية – في إنقاذ حياة طفلة تعرضت لالتهاب سني ممتد تحت اللسان، والفك السفلي من الجهتين، والمناطق العميقة داخل الرقبة، مما أفقدها القدرة على البلع والكلام مع ضيق في التنفس ومحدودية في فتحة الفم.

وأوضح مدير مستشفى عرعر المركزي محمد الرويلي لــ"العربية.نت" أن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، حيث قام الفريق الطبي بفتح مناطق الصديد المتعددة والعميقة في الفك السفلي والرقبة، وتم تأمين مجرى تنفس بديل عن طريق فتحة رغامية، مشيراً إلى أن العملية نجحت في إعادة قدرة البلع والتنفس والكلام لشكلها الطبيعي للطفلة المصابة.

يذكر أن الفريق الطبي مكون من استشاري المخ والأعصاب الدكتور عامر محيي الدين، واستشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور إسماعيل الجباعي، واستشاري جراحة الفكين الدكتور يوسف الحسن، واستشاري التخدير الدكتور محمد خميس.