قُتل شقيقه فمات مفجوعاً عليه

في حادثة نادرة شهدتها إحدى العوائل في محافظة جدة، لم يستطع مواطن في العقد السابع من عمره تحمّل نبأ مقتل شقيقه الأصغر، ليموت مفجوعاً عليه.

بدأت التفاصيل بخلاف عائلي أدى إلى مقتل أربعيني، وما أن ورد نبأ مقتله إلى شقيقه الأكبر الذي يعاني من أمراض القلب إلا سقط مُتوفى رغم محاولات إسعافه.

وأوضح الناطق الرسمي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، في بيان صحافي، الاثنين، أن الجهات اﻷمنية في شرطة جدة تبلغت صباح اليوم بحادثة إطلاق نار من مواطن على أحد أقاربه في أحد الشقق السكنية بحي الثغر جنوبي محافظة جدة ثم لاذ بالهرب.

وزاد: "فور تلقي البلاغ انتقل المختصون والجهات ذات العلاقة للموقع، واتضح أن المجني عليه مواطن أربعيني ملقى على الأرض مصاباً بطلق ناري، وأثناء نقله للمستشفى لإسعافه وافته المنية قبل وصوله".

وأضاف المقدم القرشي: "بعد البحث والتحري عن المتهم تم ضبطه من قبل رجال الأمن في فترة وجيزة، واتضح أنه مواطن في الـ30 من عمره، وعند سماع أقواله أفاد بوجود خلافات عائلية بينهما، كما تم التحفظ عليه لإكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً لإحالته للجهات المختصة".