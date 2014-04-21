محمد بن نايف: 90% من المغرر بهم تراجعوا عن أفكارهم

أكد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف أن 90% من المغرر بهم تراجعوا عن أفكارهم المشوشة التي أضلتهم، لافتا إلى أن وزارة الداخلية حرصت على تلمس القصور المعرفي في العلم الشرعي لدى من تم التغرير بهم ومعالجة ذلك ببرامج متخصصة للمناصحة والرعاية.

وأشار إلى حرص المملكة في إستراتيجيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، على تبني سياسة مواجهة الفكر بالفكر، وسعيها في سبيل ذلك إلى تسخير كافة الجهود لمواجهة الفكر الضال، وكشف حقيقته وأهدافه، وحماية مواطنيها منه.

وقال الأمير محمد بن نايف على هامش المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الإرهاب الذي عقد تحت شعار "الإرهاب مراجعات فكرية وحلول عملية": "إن المملكة نجحت في التصدي للجرائم الإرهابية بالتفاف مواطنيها حول قياداتهم، ومساندتهم لجهود رجال الأمن في تنفيذ مهامهم".

وعدّ وزير الداخلية المؤتمر الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، غداً، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تأكيداً للاهتمام الذي توليه قيادة المملكة للتصدي لكافة المحاولات التي تسعى للنيل من العقيدة الإسلامية بأفكار ضالة تستهدف تشويه سماحتها، وإثارة الفتنة بين المسلمين، ولحماية أبنائنا من التغرير الذي يسخرهم أدوات لتنفيذ غايات أعداء الدين والوطن لارتكاب جرائم تتنافى مع الإسلام وأحكامه التي تحرم قتل النفس بغير حق.