مختارات من تغريدات سعودية

وجهات نظر مختلفة ومتقاربة أحياناً، قصيرة في الكلمات، لها دلالات، لا تخلو من الأوصاف، تشير إلى الواقع وتنظر إلى المستقبل، جذبت "العربية.نت" إلى رصدها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونقل 10 تغريدات منها إلى قرائها كل يوم، وفتح المجال أمام من يرغب في نقل وجهة نظره في الشأن السعودي إلى زوار "العربية.نت"، بكتابتها تعليقاً على الحساب @AlArabiya_KSA أو على الهاشتاغ #Alarabiya_Ksa

@workenvironmen

تولد الأفكار في لحظات خاطفة، وقد تتلاشى من مخيلتك إلى الأبد ما لم تسارع بتدوينها، قد تظهر الأفكار المثمرة في أغرب الأوقات

@MALSAIER

لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية حلم جديد.

@fares_7586

لا تقل: الناس ليسوا بحاجة إلى ما عندي من دعوةٍ للخير.. فإنك لا تدري ما تُحدث تلك الكلمات أو التغريدات، واعلم أنك أنت بحاجة لذلك الجهد!

@yhgtrf

الكرم الحقيقي، هو أن تفعل معروفاً لشخص لن يعرف أبداً أنك فعلته له

@sutsut2000 9h

لا تذهب إلى حيث تأخذك الحياة، بل خذ الحياة إلى حيث أنت ذاهب، لا تنافق ، ربنا يعلم بصلاحك وصلاتك وحده

@ALNEMERK

الخفقان ليس مرض معين.. وإنما عرَض لعدة أمراض!

@AlHarithi_Rajeh

فقط الحمقى يشكلون مطبات إنسانيتنا!

@HayatGhamdi

احقن نفسك بجرعات عالية من اللامبالاة لتعيش جيدا

@kwabil Apr 19

في تويتر، الهجوم على صاحب الفكرة بدلا من الهجوم على الفكرة نفسها، دليل أنه ليست هناك حجة

@FarisAbaalkhail

نحن لم نختر أسماءنا ومكان ميلادنا وأشياء أخرى كثيرة، فيجب علينا أن نقرر منفردين بما تبقى من قرارات تحدد حياتنا وترسم مستقبلنا.