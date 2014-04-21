سأشكر من الأعماق سمو الأمير منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية لأنه برهن بالأمس في رسالته الواضحة إلى أمانة منطقة عسير، أن على كل وزارة أن تعيد تقييمها لأداء فروعها في كل المناطق وأن تضع مسؤوليها على محك الحقائق الدامغة. وبالفعل، نريد من كل وزير، أن يحذو ذات منهج الأمير منصور بن متعب، الذي أرسل إلينا بالأرقام والنسب وبالمقاربة والمقارنة أداء الأمانة ولم يتردد لحظة واحدة في أن يقول في رسالته إن أمانة عسير تقبع مع ثلاث من أخواتها في "ذيل القائمة" في عقودها، وحجم تنفيذ مشاريعها، وضعف أداء البلديات التابعة لها. وأنا كمواطن اليوم أطالب بأن تكون (مسطرة منصور بن متعب) الرقمية الواضحة بمثابة المعيار الوطني الشامل لدى كل وزير تتقاطع تفاصيله مع حياة الوطن والمواطن. نريد من وزراء التربية والصحة والنقل والشؤون الاجتماعية.. وكل ما بينها.. أن تنشر على الملأ مسطرة منصور بن متعب لأداء الجهات والفروع التابعة لكل وزارة، وأن يعرف كل مواطن في منطقته ترتيب إدارته في مؤشر منصور بن متعب، من المركز الأول إلى الثالث عشر. نحن كمواطنين في بلد الخير والرخاء والطفرة لا نريد من أي وزير مجرد سرد الترتيب عن "الأربعة الأسوأ"، بل نريد قانون كرة القدم الذي يركل متذيلي القائمة إلى الهبوط والانسحاب.

نحن نريد وداع كل مسؤول يتذيل الترتيب لأن وطنكم معطاء ولاد، به آلاف الكفاءات الشابة التي تستطيع بكل جدارة أن تكون "الكوتش" الذي يتحدى وينافس في وطن لا تحتمل ظروفه الاقتصادية الهائلة الواعدة أي إخفاق أو تقاعس أو ركود إلى ذيل القائمة. نحن كمواطنين، مع هذه الطفرة الهائلة، نريد المسؤول الشاب في كل فروع الوزارات، الذي يجتهد لبناء تاريخ وسيرة وطنية، لا المسؤول الذي يجتهد لمشروعه الشخصي لكي يتقاعد على مرتبة أعلى الطموح في نهاية الخدمة. نحن نريد أن تكون مسطرة منصور بن متعب مؤشراً سنوياً يصدر من طاولة كل وزير بذات الأرقام والنشر والحقائق ومن بعدها ذات قرارات التصحيح الجوهرية.

نقلا عن صحيفة "الوطن"