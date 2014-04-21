وفاة وافد مجهول الهوية بصحراء رفحاء

عثر مواطن على وافد أجنبي مجهول الهوية يعمل راعي إبل متوفى داخل مقر سكنه بصحراء قرية لينة، بالقرب من مدينة رفحاء شمال السعودية.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العميد بندر الإيداء: "إن مواطنا أبلغ مركز شرطة "لينة"، مساء يوم الجمعة، بأنه وجد راعي الإبل الذي كان يعمل لديه بطريقة غير نظامية متوفى داخل البركس بمقر سكنه".

وأشار الإيداء إلى انتقال المختصين من شرطة لينة والأدلة الجنائية للموقع، ووجد المتوفى داخل البركس، وبالمعاينة المبدئية للموقع والجثمان لم تتضح أي آثار أو شواهد قد تثير الشك بوفاته.

وأكد أنه تم رفع الآثار وحفظ الجثمان تمهيداً للكشف الطبي الشرعي عليه لتحديد سبب الوفاة، مبيناً أنه من المبكر في الوقت الراهن الجزم بسبب الوفاة، إذ لايزال التحقيق مستمراً.