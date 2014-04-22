اتصالات ليس لها قيمة

جرب الاتصال بأي قطاع عام ولن أقول لك بأنك سوف تصاب بالدوار لأن معظمكم مجرب ويعرف الحالة التي أصيب بها من جراء تلك الاتصالات.

إذ بقي القطاع العام هو المتعثر دائما في خطواته مقارنة بخطوات القطاع الخاص، وهي ملاحظة ليست بحاجة إلى حصافة..

وقد وجدت القطاعات الخاصة وسائل لاسترضاء عملائها وإشعارهم بوجودهم كعصب حقيقي لما يقدمونه من خدمات..

وربما يقول قائل إن هذه العناية الفائقة من قبل القطاعات الخاصة يعود لكونها جهة ربحية تسعى إلى زيادة ربحيتها من خلال إراحة العميل

وهذا القول قول ناقص المعنى فمن المفترض أن تكون خدمات المؤسسات العامة خدمات ربحية أيضا، فالدولة تستثمر ثروتها البشرية وتمدهم باحتياجاتهم التي تبقيهم في حالة إنتاجية، والإنتاجية هي التي تولد الربحية للدولة وإذا أهملت المرافق العامة مطالب مراجعيها أو المستفيدين من خدماتها فهي بهذا الإهمال تولد حالات الإحباط..

ولهذا يجب أن تهتم كل القطاعات العامة بالمستفيدين من خدماتها وكأنهم عملاء يمدون تواجدها بالاستمرارية وبهذا المعنى تتحقق مفاهيم الشراكة والمواطنة..

وأكاد أجزم أن هذا المعنى غائب عن ذهنية من يدير المؤسسات العامة وللأسف استقر بذهنية المسؤول في القطاع العام أنه يقدم فضلا لمن يقصد مرفقه ولهذا على المواطن الابتعاد عن التذمر أو الشكوى..

على أية حال هذا الكلام يدخلنا إلى فلسفة المؤسسات العامة وعلاقتها المتشابكة مع محيطها المستفاد من خدماتها..

وهو حديث يحتاج إلى تعمق لا يتناسب مع مقالة يومية وفي جريدة سيارة تنتهي مقالات كتابها بمجرد صدور العدد الذي يليها.. ولهذا لن أنساق في عمق تلك العلاقة وسأبقى على هامشها الخدمي..

لو فكرت بالاتصال بأي قطاع خاص سوف تجد تنبيها بأن مكالمتك مسجلة حتى إذا أهملك من يقوم بالرد عليك يمكنك الشكوى والمطالبة برد الاعتبار وهذا الفعل البسيط تفتقر إليه المرافق الحكومية وسبب افتقارها يعود لكونها متفضلة عليك في كل شيء ..

وقد طالبت مرارا بوجود جهاز تسجيل للمكالمات الواردة إلى تلك الوزارات أو المرافق كي تحمي المواطن من التطنيش الحادث.. وأعتقد أننا جميعا قد جرب الاتصال بالمرور أو وزارة التعليم أو الصحة أو التجارة أو أي جهة وظل منتظرا أن يرد عليه أحد وينهي اتصاله من غير أن يجد من يرد وإذا رد عليك الموظف (نافخ) وأغلق السماعة في وجهك وأنت لا تعرف من هو..

الأمنية بسيطة وهي أن تدخل الدوائر الحكومية نظام المكالمات المسجلة احتراما للناس وأسلوب مراقبة على موظفيها الذين يظنون أن من يتصل بهم (نوى الشحتة)..

هذا فارق بسيط جدا بين مفاهيم القطاعين العام والخاص، فمتى يفهم القطاع العام أننا عملاء (بلاش مواطنين) وأننا نمثل الربحية الحقيقية لهذه المرافق.

نحن الآن وأمام عدم رد الجهات العامة لم نعد نطالب بتسجيل المكالمات بل غدونا نطالب بردها على اتصالاتنا التي يظل رنين اتصالنا متواصلا من غير أن تجد من يرد.. فهل تدرك تلك المرافق العامة بأنها تقدم خدمة يجب فيها احترام العميل، أو متى تصل فكرة أننا عملاء يجب الاهتمام باتصالاتنا.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"