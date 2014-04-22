استئناف محاكمة زعيم فتنة العوامية

استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الثلاثاء، محاكمة زعيم فتنة العوامية، الذي قدم جوابه عن التهم التي وجهها الادعاء العام، بعد عرض الادعاء العام 4 بينات للوائح للتهم الموجهة للمدعى عليه.

وأكد زعيم الفتنة خلال الجلسة للقاضي "إنني أعطيت ورقة وقلماً وسأتقدم بجواب مكتوب للمحكمة على أن يكون هذا الجواب غير معتمد إلى حين عرضه على المحامي". وأجابه بأن له الحق في تقديم جواب طيلة فترة المرافعات.

وعرض الادعاء العام 4 بينات وقرائن للائحة التهم، وجاء فيها ما ورد في إقرار المتهم وأقوله في أوراق القضية، وما جاء في خطبه المرصودة والمنشورة على الشبكة العنكبوتية والمشار إليها في اللائحة وما جاء في محضر القبض على المدعى عليه في الأوراق.

ورد المدعى عليه: "القرائن والبينات مكررة في لائحة الدعوى، وقد أجبت عليها في ردي غير المعتمد". وأمر القاضي بإقفال الجلسة ومنح المدعى عليه مراجعة جوابه مع محاميه الذي لم يحضر الجلسة.