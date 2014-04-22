الجوازات: موعد إلكتروني مسبق لإصدار أو تجديد الجواز

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه بعد تطبيق المواعيد الإلكترونية بشكل كلي في جوازات منطقة الرياض لخدمة إصدار أو تجديد جواز السفر بتاريخ 15 / 5 / 1435هـ، فقد تم تحديد يوم الأربعاء الموافق1 / 7 / 1435هـ بداية للعمل باشتراط الحصول على موعد إلكتروني مسبق في النظام المركزي الآلي لإنهاء خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر، وذلك في باقي إداراتها وشعبها التي تقدم تلك الخدمة.

وبين مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أنه بناء على ما لوحظ من أثر لنظام المواعيد الإلكترونية في تنظيم العمل في شعب سفر السعوديين وتمكنها من تقديم خدماتها بشكل أفضل وأسرع للأخوة المواطنين، حيث حدّد تاريخ 1 / 7 / 1435 هـ لاشتراط الحصول على موعد إلكتروني قبل مراجعة إدارات الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر السعودي.

وأوضح اللواء اليحيى أنه يمكن الحصول على المواعيد الإلكترونية عن طريق أيقونة (نظام المواعيد الآلي) بموقع المديرية العامة للجوازات (WWW.GDP.GOV.SA) أو موقع وزارة الداخلية http://www.moi.gov.sa