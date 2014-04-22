الأزهر يهنئ خادم الحرمين بلقب شخصية العام الثقافية

هنأ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لفوزه بلقب شخصية العام "جائزة الشيخ زايد للكتاب"، مشيداً بالجائزة الرمزية الكبيرة التي تحمل اسم الشيخ زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقال الأزهر في بيان له، الاثنين: "يُسعِد الأزهر الشريف، بل والمجتمع الإسلامي كله، أن تُتوَّج تلك الجائزة الكريمة بذلك القائد العربي الأصيل، والقامة الإنسانية الرائدة جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود".

وأثنى شيخ الأزهر في بيانه على دور الملك في خدمة الإسلام واعتنائه بشؤون المسلمين وتعزيز أواصر التعاون والحوار بين الشعوب الإسلامية، داعياً لخادم الحرمين الشريفين بدوام العافية وطُول العمر، ولشعب السعودية الشقيق بالرخاء والأمان.