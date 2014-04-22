ضبط 75 شاحنة خصصت لسرقة الرمال بالشرقية

تمكنت بلدية غرب الدمام، من ضبط 75 شاحنة، في حملات نفذتها البلدية لدهم مواقع التعدي على الرمال.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فارس بن محمد العريج، أن الحملات التي نظمت مؤخراً شملت المواقع المحاذية لطريق الرياض، وطريق مطار الملك فهد، وتم توقيف عمال مخالفين.

وأفاد مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أنه تم تطبيق العقوبات المتبعة في حال ضبط المخالف في التجاوزات المتعلقة بالرمال، التي تشمل حجز المركبة لمدة شهر، وتغريم صاحبها، وتصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال، مبيناً أن الحملة مستمرة على المخالفين الذين يقومون بنقل الرمال بطريقة مخالفة، بمشاركة الجهات المعنية.

وشدد على ضرورة تعاون أصحاب المعدات بعدم الإضرار بالبيئة وتشويه طبيعة الأراضي وإلحاق الضرر بمرتادي المناطق البرية بعمل المحاجر بشكل عشوائي وغير مرخص نظاماً.

وبين أن أمانة المنطقة الشرقية، تنفذ حملات ميدانية موسعة، لضبط المعتدين على الرمال الناعمة، وحجز آلياتهم من مركبات نقل ثقيل وشاحنات، بخاصة على طرق أبو حدرية، وبقيق، والمطار، وغالبية المتورطين فيها من العمال الوافدين، لافتاً النظر إلى أن فرقاً ميدانية من قبل البلدية والجهات المختصة تقوم بمتابعة ومراقبة الأماكن التي تشهد عمليات استنزاف للرمال، وتنفذ عمليات الدهم بعد رصد هذه المواقع، وتتراوح الغرامات على المخالفين الذين يتم ضبطهم بين 4 آلاف و10 آلاف ريال عن كل شاحنة، ويتم حجزها لمدة شهر، وأخذ التعهدات عليهم بعدم تكرار المخالفة.

وأكد أن الأمانة حددت موقعين لأخذ الرمال مجاناً، وهما شمال طريق الرياض ومنطقة غونان، محذراً من أن التعدي على الرمال من غير المواقع المصرح بها يخلق سوقاً سوداء تقوم على المضاربات، إذ يتم بيع متر الرمل الواحد بأضعاف سعره العادي.