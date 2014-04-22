طبيب: قرار صحي منذ 15 عاماً لم يفعّل

أكد الدكتور أحمد العيسى، مدير الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، لـ"العربية نت" أن هناك علاجات ضارة جداً تباع بالصيدليات والأسواق الشعبية من دون وصفة طبية أو مراقبة صحية.

وذكر العيسى أن من بين هذه الأدوية "الكلوبيتازون" ويستخدمه مصابو البهاق الذين تجاوز عددهم 250 ألف مصاب، حيث يعتبر علاجاً فعالاً، لكنه ضار جداً داخل الجسم، حيث يسبب أمراضاً مثل الضغط والسكر وأمراضاً في الدم لا يحمد عقباها.

وبيّن أن مثل هذا النوع من الأدوية يباع في الصيدليات بقيمة 8 ريالات، وفي سوق البطحاء وسط العاصمة الرياض يباع بالدرازن دون رقابة من وزارة الصحة أو الجهات المعنية، حيث بإمكان أي شخص حتى لو كان طفلاً أن يشتريه بدون وصفة طبية.

وأشار إلى أن هناك قراراً منذ 15 سنة يمنع بيع العلاجات التي تسبب أمراضاً أخرى، ولكن دون أن يفعّل، بل إن دول الخليج وبعض الدول المجاورة تمنع بيع مثل هذه الأدوية، التي قد تنتج أمراضاً أخرى يجهلها المريض بمباركة الطبيب.