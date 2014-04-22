فيديو.. عناصر من داعش يحرقون جوازات سعودية

انتشر مقطع فيديو لعناصر من داعش وهم يعلنون نيتهم عن إقامة الدولة الإسلامية بالبدء بحرق جوازاتهم. المقطع الذي انتشر ظهر فيه التركيز على الجوازات السعودية وعلى حامليها من السعوديين رغم أن التقارير الصحافية والاستخباراتية تؤكد أن السعوديين في داعش أقلية، وهو ما أثار أكثر من علامة استفهام حول إبراز الجواز السعودي.

يُذكر أن الشيخ عبدالله المطلق أكد أن هذه الجماعات المدعومة من أجهزة مشبوهة تركز على السعوديين لضرب البلاد وإيهام العالم بأنها منبع للإرهاب.

واستضافت "نشرة الرابعة" على قناة "العربية"، الثلاثاء، الكاتب الصحافي منصور النقيدان، الذي تحدث بتفاصيل أوسع عن أهداف ذلك الفيديو، وما هو مبتغى تلك الحركة خلال الفترة المقبلة.