السعودية: معاناة السوريين عنوان المباحثات مع الجربا

تصدرت معاناة السوريين المباحثات السعودية مع رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا الذي وصل إلى جدة اليوم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان استقبل الجربا والوفد المرافق له، وتم خلال الاستقبال بحث آخر التطورات على الساحة السورية وما يتعرض له الشعب السوري من إبادة من النظام السوري، وهو ما يجب وقفه فوراً.

وأوضحت الوكالة أنه تم بحث السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة السورية بما يكفل للشعب السوري حريته وإنهاء ما يتعرض له من وحشية، وأكد ولي العهد موقف المملكة الثابت من مساعدة الشعب السوري الشقيق.

وأشارت "واس" إلى أن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز استقبل أيضاً الجربا، الذي هنأه بالثقة الملكية بمناسبة اختياره ولياً لولي العهد.

وجرى خلال الاستقبال، ووفقاً للوكالة، استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الشعب السوري.

وأكد ولي ولي العهد للجربا موقف المملكة الثابت من ضرورة وضع حد لجميع أنواع الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الشعب السوري.

وفي السياق ذاته استقبل وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل بمكتبه بفرع الوزارة بجدة اليوم الجربا. وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة ذات الاهتمام المشترك.