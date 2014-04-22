وفاة مقيم بعد سقوطه في مستنقع مائي

انتشلت فرق الدفاع المدني بمنطقة حائل مساء اليوم مقيماً سقط داخل مستنقع مائي بإحدى قرى حائل.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل، الرائد نافع الحربي، لـ"العربية.نت" أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بالاشتباه في سقوط شخص داخل مستنقع مائي بقرية أرينبة جنوب مدينة حائل، على إثر وجود أحذية قرب المستنقع، فانتقلت فرق الإنقاذ والغواصين ومعدات الإنارة للموقع وعند الوصول تبين أن المستنقع بطول ١٦ متراً وعرض مترين ونصف وبعمق ٦ أمتار تقريباً، وبالبحث في المستنقع وُجد جثمان لمقيم في العقد الثاني من عمره، جرى إخراجه من قبل غواصي الدفاع المدني وسُلم للشرطة حسب الاختصاص.