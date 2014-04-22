"الشؤون الإسلامية" ترسي مشروعات بـ 7 ملايين للمساجد

وافق وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ على ترسية عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بإنشاء عـدد من المساجـد والجـوامع في مناطق المملكة بمبلغ وقدره (7,549,035) ريـالاً.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله بن إبراهيم الهويمل أن المشروعات التي تمت ترسيتها على عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية تتضمن: ترميم مسجد إبراهيم العتيبي بحي السليمانية، وصيانة ونظافة وتشغيل المجموعة التاسعة لعدد ( 15 ) مسجدًا وجامعًا بالرياض، وهدم وإعادة بناء مسجد أم جدير بالسرداح بمحافظة القويعية، وهدم وإعادة بناء مسجد المرقبية بمركز السر، وترميم مسجد الفيصلية بمحافظة الدوادمي، وفرش وتكييف مسجد بمحافظة الغاط بمنطقة الرياض، وترميم جامع العثيم ببريده، وترميم جامع عمر بن الخطاب، وترميم جامع عثمان بن عفان، وترميم مسجد مركز رواق بمنطقة القصيم، والإشراف على إنشاء جدار استنادي للجامع الكبير بسبت العلايا في منطقة عسير.

كما تتضمن إنشاء ثلاثة مساجد في محافظة يدمة، وإنشاء ثلاثة مساجد في هجر يدمة بمنطقة نجران، وترميم مسجد معاوية بن أبي سفيان بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، وترميم مسجد عبدالله بن مسعود بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وترميم مسجد الإمام مسلم بمحافظة العويقلية بمنطقة الحدود الشمالية.