"روائع السعودية" يعرض 250 قطعة أثرية في أميركا

تعرض السعودية غداً الأربعاء عبر معرض "روائع آثار السعودية" في ولاية ميسوري الأميركية ولمدة شهرين 250 قطة أثرية تمثل روائع مخزونها التاريخي وتروي قصص تطور التجارة في الجزيرة العربية.

ومن المنتظر أن يفتتح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، المعرض تحت عنوان "طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" في محطته الرابعة في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يستضيفه متحف " نيلسون – أتكينز للفنون" في مدينة كانساس بولاية ميسوري.

واستكملت الهيئة العامة للسياحة والآثار ومتحف "نيلسون – أتكينز للفنون" الإعداد لهذا المعرض الذي صدرت الموافقة السامية على تنظيمه في عدد من المدن الأوروبية والأميركية، حيث تم تجهيز القطع الأثرية وتوزيعها في صالة العرض الرئيسية في المتحف، وتحضير المطبوعات.

ويركز المعرض على أثر الطرق التجارية القديمة التي اجتازت شبه الجزيرة العربية في التبادل الاقتصادي والحضاري بين الثقافات الإنسانية المختلفة، والتي شكلت الجزيرة العربية حاضنة لها عبر العصور حتى خروج الدين الإسلامي العظيم من هذه الأرض لينير العالم، وما تلى ذلك من شواهد حضارية وصولاً إلى قيام الدولة السعودية منذ ما يقارب 300 عام، و يجري رصد هذا التنوع من خلال القطع الأثرية المكتشفة للعصور المتعاقبة التي يعود أقدمها لنحو مليون ومائتي ألف سنة.

وحقق معرض روائع آثار السعودية نجاحاً كبيرا في محطاته السبع السابقة، بداية من متحف "اللوفر" الفرنسي، إلى مؤسسة "لاكاشيا" الإسبانية، مرورا بمتحف "الأرميتاج" الروسي، وصولاً إلى متحف "البيرغامون" الألماني، ثم متحف سميثسونيان في واشنطن، فمتحف "كارنقي" في مدنية بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، حيث زاره أكثر من مليوني زائر في المحطات الخمس الأولى، مما يعكس اهتمام العالم بآثار المملكة العربية السعودية، والتعرف على ما شهدته من حضارات وما تختزنه من آثار تشير إلى مشاركة إنسان الجزيرة العربية في تشكيل الحضارة البشرية.

الجدير بالذكر أن متحف "نيلسون – أتكينز للفنون" في مدينة كانساس يعد رابع متحف أميركي يستضيف هذا المعرض غير المسبوق عن الآثار السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك من بين خمسة متاحف أميركية ستستضيف المعرض على مدى عامين، حيث استضاف متحف سميثسونيان في واشنطن المعرض في محطته الأولى، ثم متحف "كارنقي" في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، ثم متحف الفنون الجميلة بمدينة هيوستن أكبر مدن ولاية تكساس، ورابع أكبر مدينة أميركية.