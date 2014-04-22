17 شخصاً ينضمون إلى قائمة ضحايا "كورونا"

انضم 17 شخصا، الاثنين، إلى قائمة ضحايا فايروس كورونا، بعدما أعلنت وزارة الصحة إصابتهم بذلك الفيروس الذي ازداد مصابوه في الفترة الأخيرة، وكان آخرها 13 حالة كشفت عنها الوزارة في مؤتمر صحافي يوم أمس الأحد.

وقالت الوزارة في بيانها: "إن الحالة الأولى في جدة لمقيمة (45 عاماً) وتتلقى العلاج بالعناية المركزة، بينما الحالة الثانية في المدينة نفسها لمقيم (90 عاماً) ويتلقى العلاج حالياً، بينما الحالة الثالثة لمواطن يبلغ من العمر 52 عاماً وحالته مستقرة، والحالة الرابعة لمواطن ستيني وحالته أيضاً مستقرة، بينما الخامسة لمواطن (42 عاماً)، والحالة السادسة لمواطن (17 عاماً) مخالط لحالة مؤكدة، والحالة السابعة لمواطنة تبلغ من العمر 61 عاماً".

وأضافت: "الحالة الثامنة كانت في الرياض وهي لمواطن يبلغ من العمر 81 سنة، والحالة التاسعة في المدينة نفسها وهي لمواطن (81 عاماً)، والحالة العاشرة لمواطن (78 عاماً)، والحالة 11 لمواطنة (79 عاماً)، والحالة 12 أيضاً لمواطنة تبلغ 89 عاماً، والحالة 13 لمواطن (73 عاماً)".

وأشارت الوزارة إلى أن الحالة "رقم 14 سجلت في تبوك لمقيم يبلغ 41 عاماً، والحالة 15 بمنطقة المدينة المنورة لمواطن يبلغ من العمر 18 سنة مخالط لحالة مؤكدة وليس لديه أعراض، والسادسة عشر بمنطقة المدينة المنورة لمواطنة تبلغ من العمر 25 سنة، مخالطة لحالة مؤكدة وليست لديها أعراض، والسابعة عشر بمنطقة المدينة المنورة لمواطن يبلغ من العمر 11 سنة مخالط لحالة مؤكدة، وليس لديه أعراض".