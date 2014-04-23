إحباط عملية تهريب 3 ملايين حبة كبتاجون للسعودية

أحبط جمارك حالة عمّار- الحدود السعودية مع الأردن- محاولة تهريب 2.865 مليون حبة كبتاجون إلى المملكة.

وقال مدير عام جمرك حالة عمّار فهاد الحربي: "قدمت للجمرك مركبة من نوع "خصوصي"، وعند خضوعها لإجراءات الكشف والمعاينة المعتادة، عُثر على تلك الكمية في أماكن متفرقة للمركبة، بحيث تم توزيع إخفائها داخل خزان الوقود الاحتياطي، وفي تجاويف أبواب المركبة، إضافة إلى إخفاء بعض من هذه الكمية داخل فتحات مجرى التكييف الخاص بالمركبة، وفي أرضية صندوق المركبة".

وأضاف الحربي أنه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، تم إحالة قائد المركبة للجهات المختصة لإكمال الإجراءات المتبقية، مشيرا إلى أن مثل تلك الأساليب التي تنتهجها عصابات التهريب لإدخال الممنوعات إلى المملكة أصبحت لا تُشكّل صعوبة لدى المراقب الجمركي في كشفها وضبط ما يُحاول المهربون إدخاله، وذلك يعود بعد توفيق الله إلى الحضور الذهني الدائم أثناء إجراءات الكشف والمعاينة لكل ما يرد للمملكة من بضائع ووسائط نقل وخلافه، إضافة إلى أن عامل التدريب وتنمية القدرات الذي يكتسبه المراقب الجمركي من خلال عقد الدورات التدريبية يُشكّل أيضاً داعما رئيسيا لمعرفة كافة الوسائل التي من الممكن أن يسلكها المهربون لإدخال الممنوعات.