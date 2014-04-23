اختفاء مسن سعودي في صحراء عرعر

أختفى مسن سعودي في صحراء عرعر – شمال السعودية – يوم أمس بعد ذهابه للتجول هناك كما هي عادته في أغلب الأحيان، و فقدت أسرة المفقود الذي يبلغ من العمر 80 عاما الأتصال به منذ ظهر يوم أمس الثلاثاء.

وقالت أسرة المفقود (عبدالله العنزي) بحسب روايتها لـ"العربية.نت"، بأنهم يتوقعون بأنه مفقود في منطقة صحراوية على طريق جديدة عرعر، وأنهم منذ البارحة وهم يبحثون عنه لكن دون جدوى، كما تقدموا إلى الأجهزة الأمنية والامارة ببلاغ عن اختفائه.

وأشارت إلى أن الدفاع المدني وعدهم بالبحث عنه عن طريق الطائرة العامودية لكنها لم تتوفر حتى الأن، وقالت الأسرة بأن مفقودهم مصاب بالسكر والضغط وجميع علاجاته تركها في المنزل على غير العادة وهم قلقون أن يحدث له مكروه بسبب عدم أخذه للأدوية.

وطالبت الأسرة الجهات الأمنية بسرعة توفير طائرة عمودية لتشارك في عملية البحث.