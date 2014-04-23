الإطاحة بإثيوبيين احترفا تصنيع وترويج الخمور بالرياض

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة باثنين من الجناة إثيوبيي الجنسية، تورطا بإنشاء معمل لتصنيع الخمور وحيازة كميات كبيرة من الخمور المصنعة محلياً معدة للترويج بحي الشفا.

وكان مركز العمليات الأمني قد تلقى بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بوجود مصنع للخمور بأحد المنازل القديمة بحي منفوحة، بعد تلقي البلاغ والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم توجيه عدد من دوريات الأمن التي قامت بتطويق الموقع وإغلاق المداخل والمخارج المؤدية إليه، وفي تلك الأثناء حاول شخصان إثيوبيا الجنسية كانا بداخل المنزل التسلل والهرب فتم القبض عليهما، وبدخول الموقع وتفتيشه عثر على 17 برميلا سعة 300 لتر، وست عبوات كبيرة الحجم مليئة بالخمر، كما عثر على أدوات تصنيع المسكر، وتم التحفظ على المتهمين وسلما مع المضبوطات لمركز شرطة منفوحة لاستكمال إجراءات التحقيق.