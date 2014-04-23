الشيخ خليفة: جائزة الكتاب تزدان بقامة الملك عبدالله

هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باختياره شخصية العام في جائزة الشيخ زايد للكتاب.

وقال في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن :"هذه الجائزة الرمزية الكبيرة التي تحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تزدان اليوم بقامة عربية وإنسانية شامخة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الذي تشهد إنجازاته الحضارية والتنموية ومبادراته الثقافية والتعليمية، على حضوره الاستثنائي ودوره الرائد في نهضة المملكة العربية السعودية الشقيقة والحفاظ على أواصر العلاقات العربية والإسلامية وتقديم صورة زاهية للإسلام في العالم أجمع، من خلال تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، بما يجعل العالم أكثر أمنا واستقرارا".

وتمنى الشيخ خليفة لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية مزيدا من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين لخادم الحرمين الشريفين بالمناسبة نفسها.