المتورط في قضية مي الطلق وأمينة الراشد من الحوثيين

علمت "العربية.نت" من مصادر موثوقة أن التحقيقات الأولية كشفت أن أحد اليمنيين الثلاثة المتورطين في تهريب مي الطلق وأمينة الراشد هو من جماعة الحوثيين. وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن التحقيقات جارية للتأكد من اليمنيين الآخرين حول انتمائهم إلى أي جماعات إرهابية.

وكانت أجهزة الأمن السعودية في منطقة جازان تمكنت من القبض على امرأتين وبصحبتهما 6 أطفال أثناء محاولتهم عبور الحدود الجنوبية اليمن من أجل الانضمام للتنظيمات الإرهابية، وتم القبض على 3 مهربين من الجنسية اليمنية تولوا مهمة تهريبهم عبر الحدود السعودية سيراً على الأقدام، وذلك في ساعة متأخرة من يوم الخميس الماضي.