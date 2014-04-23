بالصور.. سيارتان تدهسان طفلة

دهست سيارتان طفلة في عقدها الأول، ما أدى إلى وفاتها. وتعود التفاصيل بحسب ما كشفه المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني إلى أنه عند الساعة 7:05 من مساء اليوم وردهم بلاغ يفيد بوقوع حالة دهس في النصباء بمحافظة المندق.

وأضاف: "عند وصول الفرقة للموقع، تبين تعرّض طفلة في عقدها الأول من العمر للدهس من قبل سيارتين (مرسيدس ومكسيما)، وعند الكشف عليها اتضح وفاتها على الفور".

وزاد الزهراني: "كما وقع في نفس الموقع حادث اصطدام بين سيارتين أخريين، عند مشاهدة قائديها الحادث، في محاولة منهما لتفادي الاشتراك في الحادث الأول".