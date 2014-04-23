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بالصور.. سيارتان تدهسان طفلة

المصدر: الرياض - محمد العيدان
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دهست سيارتان طفلة في عقدها الأول، ما أدى إلى وفاتها. وتعود التفاصيل بحسب ما كشفه المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني إلى أنه عند الساعة 7:05 من مساء اليوم وردهم بلاغ يفيد بوقوع حالة دهس في النصباء بمحافظة المندق.

وأضاف: "عند وصول الفرقة للموقع، تبين تعرّض طفلة في عقدها الأول من العمر للدهس من قبل سيارتين (مرسيدس ومكسيما)، وعند الكشف عليها اتضح وفاتها على الفور".

وزاد الزهراني: "كما وقع في نفس الموقع حادث اصطدام بين سيارتين أخريين، عند مشاهدة قائديها الحادث، في محاولة منهما لتفادي الاشتراك في الحادث الأول".

حادثة دهس حادثة دهس
حادثة دهس حادثة دهس
حادثة دهس حادثة دهس
حادثة دهس حادثة دهس

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