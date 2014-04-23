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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

زيطة صانع العاهات

التسول وجد منذ أن وجد الفقر، أو الحياة نفسها، والعاهات من أنجع الوسائل لتوسله، ومهنة صناعة العاهات وجدت، فيما أحسب منذ أن وجد التسول، وأول من لفت النظر إليها، في نظري على الأقل، نجيب محفوظ في روايته: "زقاق، المدق" وهو من شخصيات الروايات التي لا يمكن أن تنسى، ورغم مرور خمسين عاما على قراءتي للرواية فإنّ هذه الشخصية ما زالت راسبة في نفسي، وأن يلجأ إنسان ما على إصابة نفسه بعاهة هو قمة اليأس النابع عن كراهية الحياة ذاتها، وأكثر ما يأباه الإنسان هو الضعة والهوان والتسول ليس عارا على المتسول وحده، بل في المقدمة عار على المجتمع الذي يعيش فيه، ولهذا سعت المجتمعات إلى محاربته والقضاء عليه، وقد نجح بعضها في العالم المتقدم في الحدّ منه، ونادرا ما يجد المرء في شوارعها أيّ متسول، أما نحن فرغم ما أنعم الله علينا من ثروة طبيعية، فلم نقض على الفقروالعوز، ولهذا نجد المتسولين في كل مكان نرتاده ونختلف إليه وفي تقاطعات الشوارع وإشارات المرور، ويقتحمون مجالس عزائنا، قد يقال إنّ معظمهم من الأجانب، ولكن حتى هؤلاء يجدون عملا، ولو غير مشروع، في المجتمعات المتقدمة، ولا تسألوني عن الحل، فليس بوسع فرد واحد أن يجده، إذ هو عبء على المجتمع بأكمله، وهذا ما يجب أن نفعله، وقد حاولنا، ولكن الطريق ما زال طويلا أمامنا، وأخشى أن يطبق علينا اليأس وتخور منّا العزيمة.

نقلا عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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