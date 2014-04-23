عندما كنت على شفى حفرة

عندما كنت في (نيويورك) في المدة الأخيرة، أصابتني أنفلونزا حادة نتيجة للثلوج والبرد الذي نزلت درجة الحرارة خلاله عشرة تحت الصفر.

واضطررت أن أستنجد بمديرة العمارة، وأحضرت لي مشكورة أحد الأطباء، وفجعني عندما كشف علي قائلا بصراحة فجة: أنت مصاب (بأنفلوزا الطيور) وحقنني بإبرة مركزة ومستعجلة وأعطاني عدة عقاقير، ناصحا إياي ألا أغادر شقتي لمدة ثلاثة أيام على الأقل، وأحسست بعدها أن عمري على وشك النفاد، وأنني على شفى حفرة من الهلاك، وأول ما خطر على بالي أن أكتب وصيتي، وقد كتبتها فعلا، وأهم ما جاء فيها أنني أوصيت بثلث مالي دعما ورعاية للحيوانات الضالة.

وحيث إنه لم يعد لي شيء أفعله انتظارا لهادم اللذات، اتخذت كرسيا أمام النافذة العريضة، أراقب طوال الليالي الثلاث، النوافذ المفتوحة للشقق في العمارة المقابلة لي، واكتشفت أن أغلب الأمريكيين لا يغلقون أنوارهم طوال الليل، وقد عددت الشقق التي استطعت رصدها ووجدتها في حدود عشرين شقة، ومع الأسف أنه لم يكن لدي منظار مكبر، لكي تكون رؤيتي أمتع.

ولكنني مع ذلك استطعت أن أتسلى بمراقبة الآخرين الفاتحين ستائرهم، ضاربا عرض الحائط بمقولة: من راقب الناس مات هما.

ومن مشاهداتي: عجوز لا هم لها إلا العناية بنباتاتها في البلكونة، وأحدهم يسهر طوال الليل أمام جهاز الكمبيوتر، وفتاة لا تتعب من تأمل حالها أمام المرآة وهي ترقص على أنغام أغنية لا أسمعها، وأم ترضع طفلها مؤمنة بأن الرضاعة الطبيعية هي أصح وأسلم، ورجل مفتول العضلات تفاجأت به يقف على حافة النافذة لينظفها من الخارج وهو في الطابق الثلاثين تقريبا، وظل على هذا المنوال أكثر من ربع ساعة وأنا على أحر من الجمر متوقعا أن يختل توازنه ويسقط في الشارع جثة هامدة، وأكون أنا الشاهد الوحيد على ذلك.

وأكثر ما أمتعني هو رجوع زوج في الثانية صباحا، وهو معدوم يتعتعه السكر، وحصلت خناقة بينه وبين زوجته التي يبدو أنها استيقظت على إزعاجه، واستمرت ملاسنتهما التي كادت أن تتطور إلى الاشتباك بالأيادي، ومن سوء حظي أن الأنوار عندهما انطفأت ولا أعلم ماذا حصل لهما بعد ذلك.

وأحدهم كان يرتب حقائبه ويبدو أنه كان مزمعا على السفر.

وهناك عدة مشاهد أخرى لا أريد أن أضيع وقتكم بروايتها، بعضها يسر، وبعضها يغم، وبعضها غير صالحة للنشر.

وقد علم بمرضي أحد المعارف ممن له عدة سنوات يسكن في هذه المدينة، وأتى لزيارتي ليطمئن علي، وعندما دخل وجدته يضع (كمامة) على أنفه، قائلا لي: سلامتك سمعت أنك مصاب (بأنفلونزا الخنازير)، قلت له: لا (الطيور)، قال: سعيد أخو مبارك.

وما أن تشافيت حتى مزقت وصيتي، وهاأنذا الآن أمامكم أصقل وأرمح.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"