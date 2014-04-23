انقلاب دورية أمنية في رفحاء

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان بعد انقلاب سيارتهم عند مدخل مدينة رفحاء باتجاه لينة، (شمال السعودية).

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية مساعد العنزي لـ"العربية.نت" إن انقلاب السيارة أدى إلى وفاة شخص وإصابة اثنين تم نقلهم إلى مستشفى رفحاء العام.

وكشف العنزي أنه وقعت مساء أمس ثلاثة حوادث متفرقة في منطقة الحدود الشمالية، حيث تعرضت دورية من حرس الحدود لانقلاب بالقرب من مركز حرس الحدود الأبيض، نتجت عنه إصابات خفيفة لرجلي أمن تم نقلهما من قبل الهلال الأحمر بالمنطقة إلى مركز صحي في جديدة عرعر، كما وقع حادث ثالث لسيارتين بحي الفيصلية في عرعر أصيب خلاله اثنان تم نقلهما إلى مستشفى عرعر المركزي.

