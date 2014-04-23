توفي بالكورونا فانتقلت العدوى إلى بناته

شهد مستشفى البكيرية في القصيم (شمال العاصمة الرياض)، إصابة أفراد عائلة سعودية على التوالي، بفايروس الكورونا.

بدأت التفاصيل بحسب ما اطلعت عليها "العربية.نت" بإصابة رب الأسر وهو في العقد السابع من عمره بالفايروس، وتم إدخاله في المستشفى قبل أمس (الأثنين)، وتوفي أمس.

وبعد وفاته اكتشف الأطباء انتقال العدوى إلى بناته وهن في الثلاثينيات من عمرهن، وتم إدخالهن في نفس المستشفى ظهر اليوم.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الوزارة اليوم عن إصابة 11 شخص بنفس الفايروس.

وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطن من منطقة الرياض، يبلغ من العمر 81 عاما، يعاني من عدة أمراض مزمنة يتلقى العلاج بالعناية المركزة، بينما الحالة الثانية لمواطنة من منطقة الرياض، تبلغ من العمر 41 عاما، تعاني من عدة أمراض مزمنة وحالتها مستقرة.

وأضاف:" الحالة الثالثة لمواطنة من منطقة الرياض تبلغ من العمر 59 عاما، وتعاني من عدة أمراض مزمنة، وتتلقى العلاج في العناية المركزة، والرابعة لمقيمة من منطقة الرياض تعمل في المجال الصحي تبلغ من العمر 34 عاما، مخالطة لحالة إيجابية وتتلقى العلاج بالعناية المركزة".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن :" الحالة الخامسة فلمواطنة من محافظة جدة تبلغ من العمر 13 عاما مخالطة لحالة إيجابية وليست لديها أعراض، والسادسة لمواطن من محافظة جدة يبلغ من العمر 71 عاما لديه عدة أمراض مزمنة، ويتلقى العلاج في العناية المركزة، والسابعة لمقيم من محافظة جدة 67 عاما لديه عدة أمراض مزمنة، ويتلقى العلاج في العناية المركزة، والثامنة لمواطن من محافظة جدة يعمل في المجال الصحي يبلغ من العمر ٤٥عاما، ويتلقى العلاج في العناية المركزة، والتاسعة لمواطن من محافظة جدة يبلغ من العمر 55 عاما لديه عدة أمراض مزمنة، ويتلقى العلاج في العناية المركزة".

وزادت:" الحالة العاشرة لمواطن سعودي من العاصمة المقدسة، يبلغ من العمر 24 عاما، وحالته مستقرة، والحالة الحادية عشرة لمواطن من محافظة جدة يبلغ من العمر 48 عاما، يعمل في المجال الصحي، ويتلقى العلاج في العناية المركزة".