إصابة طبيب سوري بالكورونا في مستشفى الملك فهد بجدة

كشفت وزارة الصحة عن إصابة طبيب سوري يعمل في مستشفى الملك فهد بجدة. وقالت في بيان لها على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن ذلك الطبيب :"يبلغ من العمر51 سنة يعمل في وحدة العناية المركزة بمستشفى الملك فهد ,ظهرت عليه أعراض تنفسية بتاريخ 19/4/2014 م وحالته الصحية مستقرة، ويتلقى العلاج في الجناح".

وأدرجت الوزارة الطبيب السوري ضمن قائمة 12 حالة أعلنت عنها وفق تقرير تفصيلي يومي عن حالات الإصابات بالكورونا اليوم على مستوى المملكة، ونص على النحو الآتي:

في مدينة الرياض:

1. مواطن يبلغ من العمر79 سنة يعاني من سرطان الدم وسرطان في البروستاتا دخل مستشفى قوى الأمن بتاريخ 1/4/2014 م يشتكي من ألم في البطن، وظهرت عليه الأعراض التنفسية بعد أسبوع من تنويمه، ويتلقى العلاج في العناية المركزة على الجهاز التنفسي الاصطناعي.

2. ممرضة فلبينية الجنسية تبلغ من العمر40 سنة تعمل في وحدة القلب بالمستشفى العسكري مخالطة لحالة مؤكدة، لا تظهر عليها أعراض.

3. مواطن يبلغ من العمر 76 سنة يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وجلطة دماغية سابقة، دخل المستشفى العسكري بتاريخ 1/4/2014 بأعراض التهاب رئوي وسوائل في الرئة واشتباه أصابته بمرض الدرن وثبتت سلبيته من الدرن، و بتاريخ 21/4/2014 زادت حدة الأعراض التنفسية، وثبتت إصابته بالكورونا , حالته الصحية مستقرة، يتلقى العلاج في الجناح.

4. مواطن يبلغ من العمر 62 سنة، يعاني من ارتفاع في ضغط الدم دخل المستشفى العسكري بتاريخ 21/4/2014 م بأعراض تنفسية، حالته مستقرة يتلقى العلاج في الجناح.

5. مواطن يبلغ من العمر 44 سنة، دخل مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية بتاريخ 21/4/2014 بأعراض تنفسية، وحالته الصحية مستقرة ويتلقى العلاج في الجناح.

في العاصمة المقدسة:

1 . ممرضة فلبينية الجنسية تبلغ من العمر 34 سنة وتعمل في وحدة العناية المركزة بمستشفى النور، مخالطة لحالة مؤكدة، وظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 21/4/2014 وتتلقى العلاج في الجناح وحالتها الصحية مستقرة.

في محافظة جدة:

1. طبيب سوري الجنسية يبلغ من العمر 51 سنة يعمل في وحدة العناية المركزة بمستشفى الملك فهد، ظهرت عليه أعراض تنفسية بتاريخ 19/4/2014 وحالته الصحية مستقرة ويتلقى العلاج في الجناح.

2. مواطن يبلغ من العمر47 سنة , ودخل مستشفى الملك فهد بأعراض تنفسية بتاريخ 21/4/2014، ويتلقى العلاج في العناية المركزة على جهاز التنفس الاصطناعي.

3. مقيمة إندونيسية الجنسية تبلغ من العمر 28 سنة، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 15/4/2014، ودخلت مستشفى الملك سعود بتاريخ 19/4/2014، وتتلقى العلاج في العناية المركزة على جهاز التنفس الاصطناعي.

4. مقيم فلسطيني الجنسية يبلغ من العمر 68 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 20/4/2014، ودخل مستشفى بخش بتاريخ 22/4/2014، ويتلقى العلاج في العناية المركزة.

5. مقيم مصري الجنسية يبلغ من العمر 47 سنة، يعمل موظف استقبال في مستشفى بخش ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 19/4/2014، ويتلقى العلاج في الجناح وحالته الصحية مستقرة.

6. مقيم فلسطيني الجنسية يبلغ من العمر 19 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 15/4/2014، ودخل مستشفى الأطباء المتحدون بتاريخ 18/4/2014، ويتلقى العلاج في العناية المركزة.

• حالات الوفاة خلال 24 ساعة:

حالتا وفاة من الحالات المرضية المسجلة مسبقا:

1- مواطن يبلغ من العمر 68 سنة في العاصمة المقدسة.

2- مواطنة تبلغ من العمر 72 سنة بمنطقة الرياض.