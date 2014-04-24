



كنت كتبت هذا المقال قبل إعفاء الدكتور الربيعة من منصبه وزيراً للصحة وكان عنوان المقال "احجروا الوزير" .. أرسلت المقال في الليلة التى أعفى فيها الوزير ولا تزال القضية قائمة فقط يتغير عنواني من "احجروا الوزير !" الى "احجروا ! او احرجوا الوزير" !

هكذا نحن وما نزال ، نموج في موج إعفاءات وتعيين .. نترقب ومتفائلون كثيراً بالمهندس عادل فقيه .. سدده الله ورعاه.



من أعلى سجايا الحياة الكريمة العناية الصحية ، والخير بهذه البلاد فضيل ولم يكن المال يوماً عائقاً. ميزانية وزارة الصحة تفوق ميزانية الأردن مرتين ، و التى يتلقى أغلب الشعب السعودي علاجه هناك. الأمر ضَليع وينوء بمن أهمل الوفاء و استهان بالأمانة واعتلى المناصب وهو لا يعلم باتساع رقعة المسؤولية وأخطاؤه قد تكلف حياة بني إنسان.

لكننا نعول على الله ثم على التعيين الوزاري الجديد ليعقب علينا عصرٍ جديد،



مرض "كورونا" في المملكة ليس بجديد .. له قرابة العام ونيف ولم نعرف مالذي أُنجز وما الذي اُتخذ .. غير التبرير والإنكار..!!

حتى أننا لا نجد إجابات تسعف الفضول وقلق المعقول .. ليتهم يستخدمون الكلمة المستديرة لتطمين الوضع أو إفصاح وبيان بأسباب عائقة ومانعة ولا أن يثني ويمدح ولا يمنحنا فتيل حقائق بل يصرفنا إلى رأيه و نحن الأمل الخائب ..

في العهد الوزاري الجديد نريد عملاً وكلاماً عقلانياً ذا مغزى ومعنى وهو أن هناك مشكلة وهناك عمل ونحن نسعى لحل .. فقط !

أفضل من ان يتناقل الناس الفزع والإشاعات ..



قبل رمضان الفائت كان هناك حالة لمرض كورونا في مستشفى الحرس الوطني بالرياض .. لم تتجاوز الحالة الثلاثة أيام وتوفى .. وكان يتعالج في العناية المركزة (MCICU) كحالة عادية ومع بقية المرضى ! بعده بأيام أصيبت ممرضة (فلبينية). الممرضة لم تكن بنفس القسم كانت من قسم آخر .. مما يعني أن المرض يتنقل في أنحاء المستشفى ولا يمانع !

كانت والدتي حينها متواجده هناك ، في قسم (MCICU) .. و لم نكن نعرف شيئا إلا بعد حالة الممرضة الأمر الذي دعانا للاحتجاج ونقلوا والدتي الى قسم آخر (CCU) ..



السؤال : كيف يكون الاستخفاف بحياة الناس لهذه الدرجة ؟ ومالفائدة من وزير صحة وطبيب إذا لم يفرق معه الأمر والمآل إلى الفوضى ؟؟!!

المفترض لحالات الأوبئة مستشفيات خاصة .. وإن لم يكن هناك مستشفيات خاصة، كان عليهم تجهيز أماكن لعلاجهم وعلى الفور ،لا أن يختلطوا مع عامة الناس ..

ليس بالضرورة أن تتخذ مفهوم الحجر الصحي أو المحجر (Medical Quarantine) لكن على الأقل، أن يكون هناك سيطرة على المرض وسبل علاجه، وعدم تعريض الغير مصابين بالمرض للعدوى ..



لستُ أدري مالغرض من شغل منصب إذ هو يزيده سوءً وعُقبة !

لم تمر المملكة بأوضاع صحية سيئة كالتى شهدتها آنفاً.. والوضع ليس بخفي على من قدّره وتبيَّنه .. ولا أعرف مالذي يمنع أن تكون الأوضاع أفضل، وأن نغوص في العيوب ونعالجها، ونتملس سبل الصواب . بذلك نؤدي ماوكلنا به من أمانة و نحقق أهدافنا المرجوة ويكافأ على إحسانه ..

لابد من تقييد الأخطاء والعمل الجاد قبل السقوط في فوّهة الكارثة ، حينها ولا ينفع شجب ولا ندب.



( احجروا ! ، او احرجوا وزير الصحة الجديد )



بعد أن قلّبت هذا العنوان الطويل كثيراً برأسي قلتُ بقى للإنسانية قبطان وهي مخافة الله،

ننتظر البرق الذي ينذر بالمطر ، سنطوي عصر مضى بكل هزائمه ،

ومن برى القوس رمى ، ومن قدح النار اصطلى !

