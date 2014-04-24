استئصال ورم سرطاني خبيث بوزن 8 كجم من سعودية

نجح فريق طبي في السعودية باستئصال ورم سرطاني خبيث من بطن مريضة سعودية خمسينية، بعد معاناة المريضة لعدة أشهر مع الورم الضخم الذي يزن 8 كجم.

وأجريت العملية النادرة من نوعها في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، حيث استغرقت 5 ساعات بعد أن كانت الحالة عبارة عن ورم في منطقة الفخذ إلا أنه بعد إجراء الفحوص المعملية والإشعاعية المناسبة تبين أن الورم في البطن ممتد من الفخذ.

وأوضح رئيس الفريق الجراحي استشاري جراحة الأورام في مدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور إيهاب الحسيني أنه من خلال الفحوص تبين وجود ورم من نوع نادر، حيث كانت تعاني المريضة من ألم تظن أنه من القولون، وبعد ذلك تم اكتشاف الورم الخبيث في البطن, مشيراً إلى أنه تم إعداد الخطة العلاجية في استئصال الورم بمشاركة الزملاء في قسم الجراحة، وهم الدكتور حمزة يونس والدكتور مشعل النمري والدكتور عمر الزهراني.

وقال إنه جرى استئصال الورم الذي يعد من الأورام النادرة حيث كان يضغط على الأمعاء وتم استئصال أيضاً جزء من المعدة والبنكرياس بنجاح، ذاهباً إلى أن المريضة تماثلت للشفاء وخرجت من العناية المركزة بعد تحسّن حالتها الصحية ولله الحمد.