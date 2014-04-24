السفير الأميركي بالرياض يهنئ الملك بذكرى البيعة

هنأ السفير الأميركي لدى السعودية، جوزيف يستفال، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والشعب السعودي بمناسبة الذكرى التاسعة للبيعة.

وقال السفير الأميركي: "لقد تعمّقت العلاقات الاستراتيجية والدائمة بين الولايات المتحدة والسعودية في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة".

وأضاف "يواصل بلدانا مواجهة التحديات الإقليمية في كل من سوريا وإيران ومصر واليمن، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، والاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".

وعبّر عن سعادته باستقبال بلاده لعشرات الآلاف من الشباب السعوديين الذين يدرسون في الولايات المتحدة، مشيداً بقيادة الملك عبدالله في النهوض بالمملكة، متطلعاً إلى مواصلة المزيد من التعاون لصالح الشعبين الأميركي والسعودي.